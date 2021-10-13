Производители продуктов нашли способ помочь россиянам пережить рост цен

Борьба с высокими ценами всегда однополярна и малоэффективна, бороться надо с низкими доходами, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что в стране необходимо вводить продовольственные талоны, оказывая тем самым поддержку одновременно и населению, и производителю. С ним согласился руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Юшин отметил, что во многом проблема с вводом продовольственных талонов основана на превратном отношении к ним нашего общества: использование их считается чем-то постыдным, говорящим о крайней степени нищеты.

«На самом же деле, речь об адресной социальной поддержке. Америка, например, — одна из богатейших стран мира, но с помощью продовольственных талонов она поддерживает 41 миллион своих граждан. Она не стесняется говорить о своей программе "системы дополнительного питания", потому что это необходимо и гуманно. Граждане с низким доходом не получают необходимого количества калорий для поддержания нормального физиологического выживания. И этого не надо стесняться — в любой стране есть бедные люди. Мы должны не скрывать это, а, наоборот, направить все силы на их поддержку», — считает эксперт.

Корбут добавил, что эта мера необходима не только потребителям, но и производителям — постоянная борьба с растущими ценами приведет к падению инвестиционной привлекательности производств и, соответственно, к падению уровня предложения.

«У кого доходы высокие — пусть платит нормальную рыночную цену. А вот людям с низким доходом необходимо выделять дополнительные средства на покупку такого же качественного продукта, который будет обеспечен за счет бюджетной поддержки. Нет никакого смысла раздавать деньги всем поголовно или сдерживать цены для целой страны. Государство с помощью собственных ресурсов и рычагов должно уравнивать в возможностях продуктового потребления граждан с разными доходами. Одним из таких рычагов и являются продовольственные талоны», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития резко ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года в России. В ведомстве считают, что она повысится до 7,4 процента вместо ожидаемых ранее 5,8 процента. По данным Минфина, больше всего из продуктов подорожали сахар (плюс 38,1 процента), подсолнечное масло (плюс 27,3 процента) и яйца (плюс 15,4 процента).