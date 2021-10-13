Рэпер Птаха вспомнил об игре в города с пожилыми секс-работницами

Рэпер Птаха рассказал, как вместе со Слимом играл в города с пожилыми секс-работницами

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) вспомнил «самую зашкварную историю», произошедшую на гастролях группы Centr. В YouTube-шоу Басты «Вопрос Ребром» он рассказал, как хип-хоп-артисты играли в города с пожилыми секс-работницами.

По словам Птахи, артистов, находившихся под воздействием наркотиков, уговорили заказать проституток. «Вадик (Мотылев, также известен как Слим — прим. «Ленты.ру») решил в города с ними поиграть. Женщинам было больше, чем нам, лет на десять. Мы сидим с ними такие, играем в эти ****** шарады какие-то в номере, и потом по телику показывают клип на "Город дорог". Они такие поворачиваются, и говорят: "Парни, вы продлевать будете?"» — рассказал рэпер.

Птаха признался, что ему было очень стыдно перед секс-работницами.

В январе 2019 года стало известно, что рэпер Птаха вошел в совет по культуре при Госдуме России.

Он выступал в составе группы Centr вместе с рэперами Слимом, Гуфом (Алексей Долматов). Коллектив несколько раз распадался и собирался вновь, последнее воссоединение группы произошло в 2016 году.