Птаха заявил о пропаже свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Российский рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) обратился в полицию с заявлением о пропаже своей подруги Екатерины Бобковой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам хип-хоп-артиста, вечером в среду, 29 сентября, он вызвал Бобковой такси и отправил ее домой. В определенный момент девушка перестала выходить на связь, а таксист вызванной компании пояснил, что, доехав до места назначения, Бобкова попросила довезти ее до гостиницы «Украина». Бобкова всю ночь не отвечала на звонки рэпера, и Нуриев решил обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Отмечается, что в 2018 году Бобкова была свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, устроивших две драки в Москве. Девушка также давала показания по делу Кирилла Емельянова из сериала «Кадетство», которого задержали за избиение врача скорой помощи и оскорбление полицейских.

В августе этого года сообщалось об экстренной госпитализации рэпера Птахи. Позже стало известно, что ему провели операцию, удалив желчный пузырь