Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото

Бывшая девушка рэпера Тимати, фотомодель Анастасия Решетова, поделилась новыми снимками и удивила поклонников внешним сходством с телезвездой и предпринимательницей Ким Кардашьян. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 25-летняя знаменитость запечатлена в полный рост с распущенными волнистыми волосами. На ней — широкие голубые джинсы с высокой посадкой, которые оформлены симметричными вырезами по бокам, укороченная меховая толстовка на молнии с капюшоном и прозрачные туфли на каблуках. Свой образ Решетова дополнила небольшой сумкой салатового цвета, солнцезащитными очками и колье в виде цепи.

Публикация набрала больше 84 тысяч лайков. Подписчики знаменитости сравнили ее внешность и стиль с образом Кардашьян. «Косит под Ким Кардашьян или американских чернокожих женщин, это их стиль», «Издалека будто Ким», «Интересный закос под Ким», «Подумала, что это Ким Кардашьян», «Ждем инфузорным в пабликах, что ты мутишь с Канье Уэстом», — высказывались фанаты.

В июле Анастасию Решетову высмеяли в сети за откровенное видео среди постов об исламе. Манекенщица опубликовала ролик из Канн, на котором она позирует на балконе напротив салюта. Ее запечатлели в облегающем наряде из атласной ткани синего цвета, состоящем из кроп-топа с глубоким декольте и юбки длины макси. «То паранджа, то задница во весь экран», — комментировали кадры подписчики.