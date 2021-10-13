В Сербии представили винтовку калибра 20 миллиметров

На международной оборонной выставке «Партнер-2021» в Белграде (Сербия) представили крупнокалиберную винтовку Sarac 99. Для оружия используются боеприпасы калибра 20 миллиметров. Об этом сообщает Army Recognition.

Издание отмечает, что крупнокалиберные винтовки предназначены для поражения легкобронированной техники и живой силы в укрытиях. Однако защищенность современной техники позволяет выдерживать обстрел распространенными боеприпасами калибра 12,7 на 99 миллиметров.

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Винтовка от компании «Югоимпорт» (Yugoimport) использует патроны калибра 20 на 110 миллиметров. Начальная скорость снаряда составляет 840 метров в секунду. Это позволяет Sarac 99 пробить стальную плиту толщиной в 25 миллиметров с расстояния до 200 метров. Максимальная скорость стрельбы винтовки достигает пяти выстрелов в минуту.

Масса оружия без магазина и прицельных приспособлений составляет около 50 килограммов. 3,5-килограммовый магазин винтовки вмещает семь патронов. Расчет из двух человек может нести боезапас в три магазина.

В сентябре РИА Новости сообщили о разработке сверхдальнобойной снайперской винтовки. Российская компания ORSIS (входит в группу «Промышленные технологии») работает над перспективной винтовкой под патрон 12,7 на 99 миллиметров. Оружие позволит поражать цели на дальности до трех километров.