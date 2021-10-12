Российские военные получили модернизированные АК-74М

Модернизированные АК-74М поступили в распоряжение разведчиков 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Российские военные получили автоматы с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес». Об этом сообщает «Российская газета».

Обновленные автоматы отличаются от стандартных АК-74М новым цевьем и крышкой ствольной коробки. Также «Обвес» облегчает установку дополнительных аксессуаров. Автоматы с новым комплектом получат фонари, лазерные целеуказатели и другое оборудование.

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По словам начальника пресс-службы Южного военного округа полковника Вадима Астафьева, модернизированный АК-74М в 1,3 раза превосходит стандартную модель по кучности стрельбы.

Автоматы АК-74М с комплектом «Обвес» впервые продемонстрировали на параде Победы в 2015 году. Главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев отметил, что новые элементы можно установить на АК-74М силами армейских подразделений за 15-20 минут. Он подчеркнул, что КМ-АК «Обвес» позволяет настроить автомат под выполнение любой тактической задачи.

В сентябре Уржумцев рассказал в интервью РИА Новости о создании умного стрелкового комплекса. Перспективная система сможет автоматизировать процесс прицеливания и распознавания объектов.

Ранее стало известно о работе над модернизацией автомата АК-12. Как сообщает ТАСС, конструкторы «Калашникова» работают над автоматом АК-12СП. Новая версия сохранит конструктивную основу оружия, но эффективность применения автомата возрастет за счет улучшенной эргономики.