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Украина решила сыграть с Россией на выживание по мотивам «Игры в кальмара»

Украина предложила России принять участие в соревновании по сериалу «Игра в кальмара»
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Фото: @Ukraine

На Украине решили сыграть с Россией на выживание по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара», который стал популярен во всем мире. Пост с импровизированным туром, в котором упоминается Россия, разместили в официальном аккаунте Украины в Twitter.

По сюжету сериала, участники игры на выживание наугад выбирают фигуры, не подозревая о том, какую роль они сыграют в задании. Позднее им выдают дальгоны — традиционная южнокорейская сладость, также известная как сахарные соты, — на которых иглой необходимо аккуратно процарапать выбранную фигуру за десять минут. Герои, не завершившие задание вовремя, а также те участники, у которых конструкция треснет, выбывают из игры. По сюжету сериала, проигравших убивают.

На официальном Twitter-аккаунте Украины в шутку предложили принять участие в соревнованиях России. В соцсети украинская сторона разместила сообщение, в котором написано: «Игроки, откройте кейс и проверьте содержимое». Ниже указана надпись «Россия», а далее прикреплена картинка, предполагающая, что России в состязании выпал украинский герб — трезубец, который процарапать на жженом сахаре, в отличие от простых фигур, почти невозможно, а значит, задание невыполнимо.

Ранее сообщалось, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Шоу рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.

Телеведущий Иван Ургант объяснил причины популярности сериала модой на все корейское. В качестве примеров он назвал группы BTS и фильм «Паразиты», получивший «Оскара».

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