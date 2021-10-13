Volkswagen выпустит беспилотную машину скорой помощи

Немецкий автоконцерн Volkswagen задумал выпустить беспилотную машину скорой помощи. На выставке ITS World Congress в Гамбурге компания представила прототип модели электрического минивэна ID. Buzz, оборудованный для перевозки медработников и оказания помощи пациентам, пишет Autonews.ru.

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Впервые Volkswagen представил беспилотный фургон ID. Buzz AD в начале сентября на Мюнхенском автосалоне, тогда же представители компании впервые заявили о возможных модификациях этого автомобиля. Электрокар раскрашен в цвета скорой помощи — желтый, синий и красный — и не имеет руля. Переднее кресло развернуто в сторону салона с медтехникой. На крыше минивэна находится модуль с системой сенсоров, радаров, видеокамер, микрофонов и оптическим дальномером LiDAR — разработать модуль автоматического управления Volkswagen помогла американская компания Argo AI.

Создатели модели отмечают, что искусственный интеллект способен улавливать «каждый фотон на расстоянии до 400 метров» — автопилот предугадает различные сценарии поведения всех участников дорожного движения, даже велосипедистов и пешеходов. Других подробностей представители компании пока не огласили, но показали и другие вариации беспилотника ID. Buzz — мобильный офис, развозной фургон и такси. Выпускать подобные автомобили Volkswagen начнет после 2025 года.

Помочь медицине решил и американский автогигант Ford. Совместно с Национальной службой здравоохранения Великобритании компания снабдит автопарк британских больниц микроавтобусами Transit на электродвигателях. Новые машины скорой помощи смогут преодолевать без подзарядки около 400 километров и будут стоить в районе 138 тысяч долларов (почти 10 миллионов рублей).