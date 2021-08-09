Ford поможет снизить вред от медицины

Американский автомобильный гигант Ford совместно с Национальной службой здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) запустит проект экологически безвредной скорой помощи. Автопарк британских медиков будет состоять из электрокаров, под которые производственная компания переоборудует свои популярные микроавтобусы Transit, сообщает Daily Mail.

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Руководство NHS решило закупить электрические машины скорой помощи, чтобы снизить до нуля выбросы парниковых газов от медицинского транспорта. По данным представителей Ford, стандартные малотоннажные фургоны Transit по спецзаказу службы здравоохранения переделывают и оснащают оборудованием при участии отраслевых экспертов и врачей. Усовершенствованная модель микроавтобуса будет стоить около 100 тысяч фунтов стерлингов (138 тысяч долларов).

Ожидается, что электрокары-скорые будут иметь запас хода 250 миль (около 400 километров) до следующей подзарядки. По планам руководства NHS, использование экологичного транспорта повысит энергоэффективность больниц. Кроме того, инициатива поддерживает анонсированный британским правительством в 2020 году запрет продажи бензиновых и дизельных автомобилей к концу текущего десятилетия.

Машины скорой помощи Ford будет производить в графстве Эссекс, уже проходят финальные испытания транспорта. Презентация модели запланирована на начало сентября. Далее автогигант намерен продавать автомобили для медицинских бригад по всему миру.

Ранее представители Ford сообщили, что в рамках своей новой политики перехода на выпуск электромобилей компания уволит около тысячи сотрудников для оптимизации кадрового состава. Автогигант стремится к тому, чтобы к 2030 году от 40 до 50 процентов проданных им машин были электрокарами для участия в глобальной стратегии борьбы

человечества с потеплением.