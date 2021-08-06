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Ford уволит тысячу сотрудников ради электромобилей

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Globallookpress.com

Американский автопроизводитель Ford решил уволить около тысячи сотрудников, чтобы начать выпуск электромобилей. За счет этого у компании появятся дополнительные средства для реорганизации производства, передает Bloomberg.

Официальный представитель Ford сообщил, что кадровые корректировки компания практикует давно — они помогают сопоставить навыки команды и бизнес-приоритеты. В настоящее время фокус сместился на производство электромобилей в рамках программы Ford +, и эффективнее будет уволить сотрудников, которые не смогут быть для него полезными.

Ford оповестил попавших под сокращение работников в июле, то есть за месяц до принятия решения. Автопроизводитель пообещал сделать увольнение максимально комфортным — выплатить большие выходные пособия и помочь с последующим трудоустройством.

В сентябре прошлого года Ford впервые сообщил о намерении сократить 1400 сотрудников в США для улучшения финансового положения. Однако весной компания заявила о неожиданно высокой прибыли в 561 миллион долларов после повышения цен на редкие модели автомобилей.

Решение автомобильной компании связано со стремлением достичь целей американского правительства по сокращению выбросов. Ford заявил, что к 2030 году от 40 до 50 процентов проданных им автомобилей будут на электродвигателях.

Еще одному автопроизводителю сокращение штата сотрудников помогло получить рекордную прибыль. Компания Bentley в первой половине 2021 года заработала 178 миллионов евро. Такого результата за шесть месяцев удалось достичь впервые за 102-летнюю историю.

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