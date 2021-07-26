Американские автогиганты поссорились из-за названия

Автоконцерн General Motors (GM) подал в суд на компанию Ford из-за названия системы круиз-контроля BlueCruise, сообщает Reuters.

GM, который выпускает автопилот Super Cruise и владеет производителем беспилотных автомобилей Cruise, считает, что Ford не имел права назвать свою систему BlueCruise. Американские автогиганты поссорились после того, как не смогли договориться о правах на название в досудебном порядке. GM подала иск в суд, обвинив Ford в нарушении правил использования товарного знака и недобросовестной конкуренции.

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В Ford претензии в свой адрес считают безосновательными и несерьезными. В заявлении компании говорится, что слово «круиз» ассоциируется у автомобилистов с общей системой автопилотирования, а не с продуктом GM.

Трассовый автопилот BlueCruise относит к системам второго уровня автономности, что позволит водителю убирать руки с руля на определенных участках дороги.

Многие производители активно внедряют различные наработки, позволяющие водителям меньше сосредотачиваться на движении. Похожие опции есть у некоторых электрокаров Tesla, однако они не всегда работают корректно. Один из владельцев машины Джордан Нельсон рассказал, что автопилот принял сияние Луны за желтый свет светофора и затормозил движение автомобиля.