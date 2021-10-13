Операция по спасению вмерзших в лед россиян попала на видео

В ЯНАО спасатели помогли выбраться тундровикам, которые вмерзли в лед реки на лодках

В ЯНАО удалось спасти тундровиков, которые вмерзли в лед на реке. Операция по спасению россиян попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Ямал-Медиа».

Съемка велась ночью 12 октября в 35 километрах от поселка Тазовский. На кадрах видно, что реку местами сковал лед. Спасатели движутся к стоящему в заглохшей моторной лодке мужчине. Как позже выяснилось, кроме него там находился еще один человек.

Вызволенные из ледового плена пояснили, что двигались по реке, но в какой-то момент моторы лодок заглохли. Чтобы выбраться, мужчины были вынуждены обратиться за помощью к спасателям.

Также на реке был найден родственник одного из потерявшихся, который ранее сам выдвинулся на поиски. Всех троих доставили в поселок Тазовский. Помощь медиков мужчинам не потребовалась.

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