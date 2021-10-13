В России разработали прицел сверхвысокой кратности

Разработан снайперский прицел «Зенит» с кратностью от 5 до 20

Прицел сверхвысокой кратности разработали в России на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Прицел отличается широким диапазоном поправок, что позволяет работать на дистанциях до 1,5 километра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора КМЗ Александра Новикова.

«Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1,5 тысячи метров», — отметил Новиков.

Материалы по теме «Катастрофы можно было избежать» Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом «Им не было пощады» Как советская власть окончательно разгромила белых и решила судьбу Российской империи

По его словам, прицел с индексом ПО 5-20х56 может выдерживать отдачу от выстрела крупнокалиберного оружия. Переменная кратность прибора, который выпускается под маркой «Зенит», составляет от 5 до 20.

Директор КМЗ подчеркнул, что на Армейских международных играх прицелы «Зенит» показали эффективность на уровне лучших иностранных образцов. Новиков отметил, что на чемпионате по тактической стрельбе, который прошел в рамках игр, стрелок с прицелом «Зенит» занял первое место в номинации «Снайпинг».

Ранее РИА Новости «сообщили» о завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). После оформления итогов испытаний будет решен вопрос о принятии СВЧ на вооружение.