В российском городе умер подожженный сверстниками «из шалости» подросток

В Алтайском крае умер 14-летний мальчик, которого сверстники облили бензином и подожгли

В Алтайском крае умер 14-летний подросток, которого сверстники облили бензином и подожгли. Об этом пишет издание «Толк».

Как поясняет «Тайга Инфо», инцидент произошел еще 5 сентября в городе Горняк. Впоследствии один из школьников признался, что сделал это «из шалости». Пострадавший подросток получил 50 процентов ожога тела, его вертолетом доставили в больницу Барнаула. Тогда врачи уверяли, что мальчик выживет.

Следователи завели дело по статье 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Речи о переквалификации дела на более тяжкую статью пока нет. Кроме того, один из обидчиков подростка может избежать наказания, так как ему нет 16 лет.

Ранее сообщалось, что трое учеников школы поселка Гайны в Пермском крае дважды пытались выбросить из окна третьего этажа своего одноклассника.

