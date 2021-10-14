Названы системные требования Android

Разработчики Android перечислили требования к смартфонам на данной платформе. Об этом сообщается на сайте проекта.

Специалисты Google разделяют устройства на несколько классов производительности (Performance class), которые базируются на мощности смартфонов. Самые продвинутые девайсы, как правило, получают максимальный класс и наибольшее количество поддерживаемых функций Android 12.

Классы 11 (R) и 12 (S) относятся к топовым, класс 11 — к базовым аппаратам. В документации названы системные требования, которым должны отвечать телефоны максимальной классификации. Так, смартфоны должны иметь экран с разрешением не менее 1080 пикселей с плотностью не менее 400 точек на квадратный дюйм. Также гаджеты должны получить минимум шесть гигабайт оперативной памяти.

В документе говорится, что максимально адаптированные для работы с Android 12 устройства оснащаются как минимум одной основной камерой на 12 мегапикселей с поддержкой 4K-видео с частотой 30 кадров в секунду и фронтальной камерой с разрешением пять мегапикселей или выше.

Несмотря на наличие функции жестового управления в последних версиях Android, смартфоны должны поддерживать управление с помощью трех кнопок, которое является стандартом на телефонах с ОС от Google.

Релиз Android 12 состоялся в начале октября. В первую очередь операционная система выйдет на смартфонах серии Google Pixel, затем ОС будут выпускать на свои устройства другие производители.