Обновление Android сломало смартфоны Xiaomi

Обновление Android вызвало проблемы со смартфонами серии Xiaomi Mi 11. Об этом сообщает издание GizChina.

Журналисты медиа ссылаются на сообщения в соцсетях и сообществе Xiaomiui в Telegram, где пользователей советуют отказаться от апдейта. По словам владельцев устройств, новая операционная система может сломать некоторые смартфоны, нарушив их работу. Пользователи рассказывают, что ОС Android 12 может «превратить в кирпич» телефоны Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11i.

Некоторые обладатели смартфонов Xiaomi Mi 11, Mi 11i и Mi 11 Ultra сообщили, что после установки обновления заметили черный экран. Девайс отказался реагировать на касания дисплея и кнопку включения устройства. В этом случае девайсы пришлось отдать на обслуживание специалистам сервисных центров Xiaomi.

Журналисты отметили, что в данный момент новая прошивка находится в стадии бета-тестирования. «Пользователи всегда должны помнить, что любые действия с ранними сборками Android они предпринимают на свой страх и риск», — подытожили авторы.

Последний крупный сбой на смартфонах Xiaomi под управлением Android зафиксировали весной. Официальный релиз Android 12 состоялся в начале октября.