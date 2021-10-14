В Чехии рассказали о сотрудничающей с Россией «второй Украине»

Посол Чехии Бартушка: на Украине есть те, кто считает, что «Газпром» надежнее «Нафтогаза»

Специальный посол Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка рассказал изданию DenikN о существовании «второй Украины».

По словам посла Чехии, украинские олигархи готовы сотрудничать с Россией, покупать у нее нефть и газ и богатеть благодаря этому. Бартушка заявил также, что есть еще две Украины: та, которая «воюет с Россией на востоке», и та, которая «потеряла Крым». При этом украинские олигархи покупают, по словам чешского посла, минимум в два раза больше нефти и газа, чем сами декларируют. К тому же они считают, что «Газпром» надежнее «Нафтогаза».

Бартушка отметил, что на границе каждой страны Европейского союза стоят счетчики, которые позволяют отслеживать количество вошедших в них нефти и газа. Однако таких счетчиков нет на российско-украинской границе. По словам дипломата, Брюссель не только указывал Киеву на это, но и давал Украине деньги на установку таких счетчиков для обеспечения прозрачности поставок ресурсов.

12 октября три области Украины объявили режим ЧС из-за отсутствия контрактов на поставки газа в бюджетные учреждения (в первую очередь больницы и школы) к началу отопительного сезона. Проблема коснулась Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.