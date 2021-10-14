Российские звезды мужского эскорта описали образы и предпочтения своих клиенток

Российские эскортники заявили, что их услугами пользуются женщины от 27 до 43 лет

Звезды мужского эскорта рассказали об образах и желаниях своих клиенток в России. На эту тему они порассуждали в интервью с «Лентой.ру».

По словам бывшего массажиста, 39-летнего Майкла, его услуги варьируются в зависимости от предпочтений клиенток. «Иногда можно просто приехать в гости и побеседовать за чашкой кофе, поднять человеку настроение, если ему грустно в этот вечер. Дать нужный совет, выслушать его или разделить какую-то радость», — описал свою работу Майкл и добавил, что подобный вид отдыха женщины обычно держат в секрете от близких.

Эскортник также отметил, что чаще всего к нему обращаются женщины в возрасте от 27 до 43 лет, и у каждой из них — своя история. Например, некоторые переживают смерть супруга, другие — развод, а третьи обращаются к нему, чтобы избавиться от одиночества. «Я не раз даже приезжал на дни рождения и корпоративы к сотрудницам органов», — вспомнил мужчина.

Еще один собеседник издания, известный в сети под псевдонимом MAX XXL, подчеркнул, что индустрия эскорта полна стереотипов, связанных с личностью клиенток. Так, эскортник заявил, что его услугами пользуются не только обеспеченные женщины, управленцы, и бизнесвумен, но и простые наемные работницы.

«Также стоит выделить ту категорию женщин, которые уже наелись семейной жизни, и им просто нужен человек, с которым надежно, комфортно, не стыдно, интересно и увлекательно. И который не выносит мозг — без звонков, без ревности», — поделился 30-летний MAX XXL.

В июле менеджер эскорт-агентства Артемия Берта раскрыла новый вид мошенничества на свиданиях. По ее словам, девушки приглашают мужчин в рестораны, на которые работают, чтобы там их «клиентам» выставили крупный счет за еду. Представитель агентства отметила, что подобный способ обмана пришел в Россию из Азии, а жертвами мошенничества зачастую становятся иностранные граждане.