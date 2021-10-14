Десятки человек погибли в пожаре на Тайване

France 24: 46 человек стали жертвами пожара в здании в городе Гаосюн на юге Тайваня

Десятки человек погибли в результате пожара в 13-этажном многофункциональном здании в городе Гаосюн на юге Тайваня. Об этом сообщает France 24.

По информации издания, жертвами пожара стали как минимум 46 человек. Большинство погибших находились на 7-11 этажах, где располагались жилые квартиры. Первые пять этажей здания предназначались для коммерческих помещений, но не были заняты.

Местные власти рассказали, что огонь успел распространиться на несколько этажей, прежде чем пожарным удалось взять его под контроль. На тушение пожара ушло более четырех часов, в нем участвовали 70 пожарных машин. Причина пожара на данный момент устанавливается, не исключается версия поджога.

1 октября сообщалось, что в отделении интенсивной терапии больницы для пациентов с COVID-19 в румынском городе Констанца произошел крупный пожар. Его жертвами стали девять человек. Из-за быстрого распространения огня некоторым пострадавшим пришлось выпрыгивать из окон нижних этажей больницы.