Девять человек стали жертвами пожара в коронавирусной больнице в Румынии

Reuters: девять человек погибли в пожаре в румынской больнице для пациентов с COVID-19

В отделении интенсивной терапии больницы для пациентов с COVID-19 в румынском городе Констанца произошел крупный пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

По информации агентства, жертвами пожара стали девять человек. Из-за быстрого распространения огня некоторым пострадавшим пришлось выпрыгивать из окон нижних этажей больницы, других выносили пожарные. Министр здравоохранения страны Чеке Аттила рассказал, что на момент происшествия в медицинском учреждении находились 113 пациентов, 10 из которых — в реанимационном отделении.

На данный момент большинству пациентов оказали помощь, часть из них перевели в другие больницы. Черногорские власти отметили, что это третий случай пожара в коронавирусном медцентре Румынии за год. В феврале в больнице Бухареста также произошло возгорание, в результате которого погибли четыре человека.

9 сентября сообщалось, что более 40 человек погибли в результате пожара в исправительной колонии Тангеранг в Индонезии. Количество заключенных в этом блоке превысило норму в три раза. Вместо 38 заключенных там находилось 122 человека. По данным администрации исправительного учреждения, все погибшие были заключенными.