Горничные разных отелей рассказали о признаках «плохих» гостей

Сотрудники отелей перечислили признаки «плохих» гостей и рассказали, как отдыхающие могут облегчить работу горничных. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

Например, один из пользователей признался, что если бы туристы убирали за собой мусор в комнате, то персонал гостиниц мог бы быстрее справляться с уборкой в номерах и освобождать их для вновь прибывающих путешественников. «Выбрасывайте мусор в ведро. Опорожняйте бутылки из-под воды и банки, прежде чем выбросить их», — посоветовал он.

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Другой юзер поддержал его и порекомендовал отдыхающим также не оставлять использованные одноразовые туалетные принадлежности (шампунь, кондиционер для волос и мыло) в душевой кабине.

Еще один участник беседы посоветовал гостям отелей не тратить время на заправление кроватей. «Вместо этого вы можете снять постельное белье самостоятельно и сложить его в одну кучу», — сказал он.

Ранее в октябре иностранные путешественники похвастались ворованными из гостиничных номеров вещами и вызвали возмущение в сети. Так, один из пользователей Reddit посоветовал брать с собой на отдых в «шикарные» отели недорогую подушку. «Перед отъездом снимите наволочку, замените дорогую подушку на свою дешевую и спите на ней дома как младенец», — написал он.