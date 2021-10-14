Женщина год прожила в одном доме с бывшим мужем и новым возлюбленным

Женщина рассталась с мужем, ушла к его лучшему другу и год прожила с ними в одном доме

Британка с острова Англси, Уэльс, рассказала, что ушла от мужа к его лучшему другу, но все они сохраняют хорошие отношения. Ее историю приводит The Sun.

40-летняя Луана Рибьера призналась, что после восьми лет брака с мужем, 39-летним Джеймсом Коэном, поняла, что их отношения стали исключительно дружескими. Они решили расстаться, но полгода продолжали жить в одном доме вместе с двумя общими дочерями — 12-летней Сереной и 11-летней Электрой. Коэн нашел себе новую девушку, а Рибьера внезапно поняла, что ей нравится лучший друг бывшего мужа, 36-летний Аль Мейер.

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Женщина отправилась к нему в гости в Португалию и там поняла, что ей хорошо с новым возлюбленным. Мейер позвонил другу и на всякий случай уточнил, не против ли он их отношений, и Коэн дал добро. Дети британки также встретили новость спокойно. Рибьера решила остаться жить в Португалии, позвонила мужу и позвала его с собой. В итоге они год прожили в одном доме вместе с детьми.

Затем Рибьера и Мейер все же съехали, и дети приезжали к ним на выходные. Это продолжалось до тех пор, пока Коэн из-за работы не вернулся в Великобританию с детьми. Вскоре к нему присоединилась и влюбленная пара. Теперь они все вместе живут на острове Англси, и Коэн периодически гостит у них на выходных.

Британка называет бывшего мужа лучшим другом. Она отметила, что у нее и ее нового возлюбленного недавно родился сын, и Коэн порадовался за них. «Я не смотрю назад и не испытываю отрицательных эмоций: у нас был чудесный брак, он был чудесным мужем, а теперь он чудесный друг», — объяснила Рибьера.

Ранее стало известно, что в американском городе Сиэтл жена предложила привлекательной подруге мужа стать третьим членом семьи, и та согласилась. Все трое живут вместе, практикуют сексуальные отношения друг с другом и считают себя счастливыми.