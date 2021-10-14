Ткать по-карельски научат посетителей музея «Кижи»

В музее «Кижи» научат посетителей ткать по-карельски и ознакомят с карельской лексикой, связанной с ткачеством. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».

Сотрудницам музея секреты старинного ремесла показала Лидия Евсеева, которая специально приехала из села Крошнозеро в Перозаводск.

Я у мамы научилась. Мама и бабушка ткали, а я всегда была в интернате. Только до третьего класса дома училась. Они весной станок заправляли. Когда бабушки не стало, мама ждала меня на помощь, и мы с ней заправляли станок. Лидия Евсеева

Старинный ткацкий станок, на котором ткали мать и бабушка Евсеевой, она одолжила музею. По ее словам, ему больше ста лет. В старину станки переносили из дома в дом, потому что не в каждой семье был свой.

Кроме того, сотрудницы музея сами съездили в Крошнозеро, где местные мастерицы показали и рассказали им, как снуют основу по стене. «В старину так и говорили: поставили семь или восемь стенок ткацкого полотна. У нас недлинные стены», — рассказала Ольга Жаринова, сотрудник музея «Кижи», лингвист.

Всех желающих освоить азы ткацкого мастерства приглашают в фондохранилище музея «Кижи». Ткацкий станок Евсеевой будет там до нового года.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области местный житель Кирилл Комиссаров освоил древнее ремесло, связанное с металлом и огнем. Мужчину всегда привлекали тематические мастер-классы, он посещал фестивали и смотрел программы. В итоге он решил посвятить свою жизнь кузнечному делу.