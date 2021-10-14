Стало известно об увлечениях отчима убитого под Рязанью подростка оккультизмом

«Лента.ру»: у подозреваемого в ритуальном убийстве пасынка под Рязанью нашли куклы вуду

У Владислава Цикунова, отчима 15-летнего подростка, найденного мертвым в Рязанской области, при обысках изъяли заготовки, сделанные по образу кукол вуду. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, на увлечение россиянина оккультизмом указывало большое количество соответствующей литературы и куклы, найденные при обысках. «У кукол, сделанных наподобие вуду, были различные травмы. Известно, что он подбрасывал их знакомым, в том числе бывшей гражданской жене», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

При этом он добавил, что Владислав Цикунов и его сожительница Мария Корнеева, задержанные по подозрению в ритуальном убийстве подростка под Рязанью, отрицают, что состояли в какой-либо секте.

Ранее на допросе Цикунов уверял, что убийство совершила Корнеева. По его словам, она взяла обмотанный тряпкой гаечный ключ и охотничий нож, «чтобы рисовать» специальные символы. Примерно через 15 минут Мария якобы вернулась и сообщила Цикунову, что случайно убила его пасынка.