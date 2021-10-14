Псковский чиновник предложил украсить город дизайнерскими крышками люков

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин предложил украсить город дизайнерскими крышками канализационных люков. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

«Уверен, у многих из вас в личных архивах есть фотографии с интересными крышками люков из путешествий по историческим городам. Есть идея сделать в Пскове нечто подобное», — сказал чиновник.

Он добавил, что оформление крышек может быть привязано к истории Пскова. По словам Елкина, сейчас решается вопрос разработки макетов, а также прорабатывается механизм установки объектов.

Ранее в сентябре художница из Барнаула украсила ямы на тротуарах керамической мозаикой. Жительница города Ольга Береста решила таким способом привлечь внимание властей к проблеме благоустройства. Она рассказала, что не делает эскизы работ заранее — творческие решения приходят к ней «на месте».