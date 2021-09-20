Барнаульская художница решила украсить ямы на тротуарах мозаикой из плитки

Художница из Барнаула Ольга Береста решила украшать ямы на городских тротуарах керамической мозаикой, чтобы привлечь к ним внимание. Об этом сообщает издание «Алтайская правда».

Береста рассказала, что не делает эскизы заранее — творческие решения приходят к ней «на месте».

Издание уточнило, что девушка занималась ландшафтным дизайном и работала штукатуром, поэтому умеет работать с керамической плиткой.

Ранее студентка из Калининграда рассказала, что решила отреставрировать старинные немецкие скамейки за свой счет. По словам Яны Банниковой, она придумала проект случайно, когда проезжала по улице и увидела плохое состояние объектов. Для реставрации девушка выбрала цветную мозаику, благодаря которой после ремонта лавки становятся похожи на арт-объекты.