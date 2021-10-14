В Совфеде рассказали о росте уровня бедности

Матвиенко: коронакризис может увеличить уровень бедности в мире на полмиллиарда человек

Мировой уровень бедности из-за последствий пандемии может вырасти на полмиллиарда человек, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«В мире все острее встают вопросы экономического и социального неравенства. По экспертным оценкам, последствия коронакризиса могут увеличить глобальный уровень бедности еще на полмиллиарда человек», — сказала она, выступая на сессии Евразийского женского форума.

Председатель Совфеда отметила, что больше всего проблема бьет по женщинам и детям, и преодолеть негативную тенденцию нельзя без повышения уровня квалификации женщин. Поэтому, указала Матвиенко, форум стремится продвигать доступное женское образование и вовлекать женщин в различные производственные и управленческие процессы.

В середине октября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что пандемия уже привела к нищете более 100 миллионов человек, а четыре миллиарда из-за кризиса лишились социальной поддержки. По мнению Гутерриша, между богатыми и бедными странами наблюдается огромное неравенство, которое скрывается признаками восстановления мировой экономики.