Лавров обвинил ЕС и Украину в попытке выставить Россию агрессором

По итогам саммита Европейский союз — Украина стороны подписали совместное заявление, в котором попытались выставить Россию агрессором в конфликте на востоке Украины, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В [подписанном заявлении] Россия прямо названа агрессором, и в очень грубых безапелляционных тонах от нас требуют выполнения Минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа», — рассказал министр.

Лавров также убежден, что дальнейшие перспективы «нормандского формата» по обсуждению мирного урегулирования конфликта на востоке Украины зависят от выполнения Киевом Минских соглашений.

Москва регулярно отмечает, что в документах Минского протокола нет слов об обязательствах России по мирному урегулированию. Однако их имеют стороны конфликта: власти Украины и представители Донецкой и Луганской народных республик.

