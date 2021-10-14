В Орле завершился фестиваль киноактеров «Созвездие»

В Орле подвели итоги XXV фестиваля киноактеров «Созвездие». Об этом сообщает портал «Уездный город».

Награду за лучшую мужскую роль присудили Александру Палю за фильм Виктора Рыжакова «День мертвых». Лучшей актрисой признана Агриппина Стеклова, также снявшаяся в ленте Рыжакова. Победа в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» ушла Кириллу Кяро за картину Павла Мирзоева «Зови меня Дрозд». В категории «Лучшая женская роль второго плана» победила Евгения Дмитриева, сыгравшая в фильме Александра Домогарова-младшего «Пальма».

Спецприз председателя жюри народного артиста России Валерия Баринова присужден актеру Валерию Степанову за роль в «Море волнуется раз» Николая Хомерики.

Отмечается, что церемония вручения призов из-за пандемии коронавируса пройдет позже, 6 декабря, в Большом зале Центрального дома кинематографистов.