Архитекторы из Японии и Англии разработают концепцию нового здания театра Камала

В финал конкурса по созданию нового театра Камала прошли архитекторы из Англии и Японии

Архитекторы из Испании, Германии, Англии и Японии в рамках конкурса разработают концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Камала в Казани. Об этом сообщают «Казанские ведомости».

На конкурсе рассматривались заявки от 26 консорциумов, а также 13 индивидуальных предпринимателей из 14 стран. В финал прошли 8 консорциумов, участники которых представляют Англию, Японию, Германию и Испанию.

«Наша задача на этом этапе — объяснить, в чем заключается специфика Республики Татарстан. Мы должны познакомить их с нюансами культуры татар — это сильно поможет в работе над проектами», — заявил куратор мероприятия Фаррух Дерахшани.

20 января 2022 года участники представят концепции театра, а результаты конкурса жюри объявит в феврале.