Рабочий из Перми написал рассказ об охраннике и получил литературную премию

Рабочий из Перми Павел Селуков получил литературную премию имени Валентина Катаева, создателя и первого главного редактора журнала «Юность». Об этом сообщает ТАСС.

Так, 35-летний россиянин, работающий формовщиком на стройке, представил на конкурсе рассказ об охраннике «Эмигрант из Бедноленда». Селуков начал писать в 30 лет и к настоящему времени опубликовал три произведения.

По словам секретаря премии Вячеслава Коновалова, в финале оказались не только известные авторы, такие как Денис Драгунский и Захар Прилепин, но и начинающие писатели, для которых конкурс стал литературным дебютом.

Главным критерием при отборе текстов стала «свежесть» произведения, отметила член Большого жюри премии, писатель Татьяна Толстая. «Есть такой критерий, который непроизносимый, нефиксируемый — ощущение, чувство, которое можно как-то описать, оно "летучее", оно состоит из того, что рассказ, условно говоря, нескучный, от него есть ощущение свежести», — добавила она.

Ранее в сентябре для российских школьников запустили маршрут «Золото русской литературы» по Орловской и Тульской областям. Проект, посвященный русской литературе, представляет собой трехдневный маршрут с экскурсиями. В рамках программы первая группа детей посетила музей-усадьбу Тургенева, родовое имение семьи Толстых в селе Николо-Вяземское, усыпальницу Фета и мастерскую художника Курнакова.