В Кремле прокомментировали визит Нуланд в Москву

Пресс-секретарь Кремля Песков оценил переговоры Ушакова с Нуланд в ходе ее визита в Москву

В ходе переговоров помощника президента России Юрия Ушакова и заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Москве было достигнуто некоторое понимание о продолжении контактов на высшем уровне, которое будет конкретизировано. Так их оценил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в четверг, 14 октября.

Он также добавил, что Ушаков и Нуланд не обсуждали на переговорах в Москве тематику прекратившего свое действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от России убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены в нарушение ДРСМД. Таким образом он ответил на вопрос, как администрация американского лидера Джо Байдена оценивает инициативу президента Владимира Путина о введении мораториев на развертывание подобных вооружений в Европе.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа 2020 года. США разорвали соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает обвинения.