В Совфеде объяснили слова США о российских ракетах в Европе

Слова спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардта о размещении Россией ракет в ЕС являются фейком, который призван навязать европейцам мысль о российской угрозе, считает сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что США и сами размещают пусковые установки в Прибалтике, но не несут за это никакой ответственности.

Джеффри Эберхардт ранее потребовал от России убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Таким образом он ответил на вопрос, как администрация американского лидера Джо Байдена оценивает инициативу президента Владимира Путина о введении мораториев на развертывание подобных вооружений в Европе.

Американский фейк

Джабаров напомнил, что все страны Европы, граничащие с Россией, являются членами НАТО, соответственно, никаких ракет, ни российских, ни советских, там находиться не может.

«Если Эберхардт говорит о тех установках, которые размещены на нашей территории, то это уже наше внутреннее суверенное право, — отметил политик. — Я никогда не слышал, чтобы наши ракеты размещались в Европе. Пусть лучше Штаты сами вспомнят о том, как размещают в Польше, Румынии, странах Прибалтики пусковые ракетные установки под видом систем ПВО. Я уверен, что заявление американцев — просто очередной фейк, которым они пытаются запудрить мозги европейцам, навязав им мысль о российской угрозе».

Ранее и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что Москва призывает страны НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).