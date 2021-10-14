Пенсионер в 81 год покорил одно из самых труднодоступных мест в России

Пенсионер Ян Николаевич в 81 год в составе туристической группы сумел подняться на плато Путорана, находящееся в северо-западной части Среднесибирского плоскогорья, южнее полуострова Таймыр. Оно считается одним из самых труднодоступных мест в России. О покорении россиянином рассказали в Instagram-аккаунте туристической компании «Плато Путорана».

В сообщении компании подчеркивается, что это первое подобное восхождение за все время проведения туров.

«Идти приходится по курумникам — глыбовым россыпям, часто "живым", скальнику, крутым склонам. Я никогда бы не подумал, что в 81 год можно осилить такой подъем! К тому же сам Ян Николаевич не выглядит как подготовленный атлет! Но его мечта, несмотря ни на что, сбылась!» — говорится в посте.

Уточняется, что пожилому мужчине удалось преодолеть «приличную» высоту в одну тысячу метров.

Плато Путорана в Сибири является горным массивом и природным заповедником одновременно. На его территории расположено около девяти тысяч озер и водопадов, являющихся одними из наиболее высоких в России. Плато имеет древнюю базальтовую структуру. На западе оно ограничено уступом высотой почти в один километр, на юге и востоке его склоны более плавные. Наивысшей точкой Путорана является скала Камень.

Ранее российский пенсионер побывал в Абхазии и описал свою поездку словами «молодым тут нечего делать». Пожилой путешественник пояснил, что из-за отсутствия опыта молодые туристы могут столкнуться с проблемами при бронировании жилья. Мужчина и сам попал в неприятную ситуацию по приезде на курорт — комната, которую он решил снимать у частников, не соответствовала фотографиям в сети, а предоплату ему не вернули.