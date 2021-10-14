Россиянам объяснили рост цен на путевки в летнем сезоне

Увеличение стоимости путевок в 2021 году объясняется общим ростом цен на туристическом рынке как внутри страны, так и в сегменте выездного туризма. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно статистическим данным компании «Эвотор», в летнем сезоне, а именно в третьем квартале 2021 года, средняя выручка туроператоров была на 28 процентов выше, чем в аналогичном периоде 2019 года, и в 2,5 раза больше, чем в июле-сентябре 2020 года.

Рост выручки связывают с увеличением цен на туры — средний чек путевки в российских турагентствах в третьем квартале 2021 года составил 83,4 тысячи рублей, что на 56 и 32 процента больше аналогичных периодов 2020 и 2019 годов соответственно. Аналитики АТОР, в свою очередь, отметили повышение стоимости размещения в отелях юга России на 7-25 процентов.

По мнению специалистов, общий рост цен на рынке и резкое увеличение спроса туристов на отдых в премиальном сегменте (Мальдивы и Сейшелы) частично компенсируют сокращение выездного турпотока.

Ранее в октябре глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила, что стоимость отдыха на отечественных курортах резко выросла в пик сезона из-за повышенного спроса. Цены на путевки на Черное море зависят от многих факторов, в том числе от сезонности, заметила она.