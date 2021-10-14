Россиянин выиграл престижный международный конкурс аэрофотографии

Российский фотограф Сергей Полетаев выиграл престижный международный конкурс Drone Photo Awards 2021. Снимок соотечественника под названием «Метафорическое высказывание о городе и зиме» победил в категории «Город», став одной из десяти работ, отмеченных в рамках представленных номинаций. Полный список победителей опубликован на сайте конкурса аэрофотографии.

Уточняется, что в конкурсе участвовали десятки тысяч снимков, присланных из 102 стран мира. Отбор проводился по десяти номинациям: Город, Дикая природа, Спорт, Люди, Природа, Абстракция, Свадьба, Серии, Видео и Фотография года.

Победу россиянину принес снимок, запечатлевший Николо-Угрешский монастырь на фоне ТЭЦ в подмосковном Дзержинском. На сайте конкурса указывается, что на кадре изображен «500-летний монастырь в Московской области и большая электростанция на заднем плане».

Организаторы отметили, что победившие в конкурсе фотографии будут представлены на фестивале Siena Awards Festival, который проходит в Италии.

Ранее россиянам предложили выбрать самый необычный народный арт-объект страны. Согласно информации организаторов, в конкурсе примут участие 85 объектов — по одному из каждого региона России. В лонг-лист попали такие инсталляции как истребитель Люка Скайуокера в Якутии, машины на деревьях в Республике Алтай, «египетские» пирамиды из соломы в Ставропольском крае и дом из бутылок в Курской области.