В США наступил «армагеддон»

В отрасли грузоперевозок в США наступил «настоящий армагеддон», при этом единого решения кризиса нет, заявил глава логистического подразделения Uber Technologies Лиор Рон в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Это действительно касается всей отрасли грузоперевозок, потому что мы переживаем беспрецедентные времена. Мы буквально живем во время армагеддона», — сказал топ-менеджер Uber Technologies. Заторы образовались в ключевых портах Западного побережья США. Немалую роль в кризисном состоянии отрасли грузоперевозок сыграло поведение потребителей.

«Мы просто заказываем все больше и больше товаров, которые нам нравятся, но цепочка поставок полностью не сбалансирована. Мы видели это на примере ситуации с судоходством. То же самое происходит и с грузовиками. Страдает вся сеть», — заявил топ-менеджер Uber. По его словам, водителям грузовиков стало труднее справляться с огромным количеством поездок из-за повышенного спроса на товары. Дальнобойщикам приходится выполнять все больше заказов на маршруты дальнего следования, что также сказывается на их здоровье.

Белый дом заявил, что порты переведут на круглосуточный режим работы. При этом главной проблемой, после загруженности портов, остается нехватка дальнобойщиков, которые играют решающую роль в доставке продукции. Власти США отметили, что важно решить эту проблему. Также в администрации Байдена сообщили, что они работают над тем, чтобы ускорить процесс выдачи новых водительских прав. У федерального правительства есть реальная возможность помочь с обучением и трудоустройством водителей, однако число желающих работать в этой сфере становится все меньше.

Дефицит дальнобойщиков в США начался на фоне кризиса грузоперевозок. Водителей стали искать даже за границей. Власти США заявляли, что страна переживает самую серьезную нехватку водителей в новейшей истории. При этом по сравнению с периодом до пандемии спрос на услуги перевозок вырос вдвое.