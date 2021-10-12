Американцев предупредили о пустых полках магазинов перед Рождеством

Чиновники Белого дома предупредили, что граждане США могут столкнуться с более высокими ценами и пустыми полками магазинов в период перед Рождеством. Об этом сообщает Reuters.

Локдауны из-за вспышек коронавируса вызвали перебои в поставках и рост стоимости перевозок. Логистические проблемы и увеличение затрат привели к кризису предложения: продавцы жалуются на нехватку товаров и необходимость поднимать цены для компенсации расходов. Правительство США пытается справиться с вызывающими инфляцию «узкими местами» в поставках.

По словам представителей Белого дома, американским потребителям придется проявить гибкость и терпение, несмотря на то, что они не привыкли видеть пустые полки в магазинах. «Будут вещи, которые люди не смогут получить. В то же время, мы надеемся, что многие из этих товаров можно заменить другими вещами. Я не думаю, что есть реальная причина для паники, но мы все разочарованы, и необходимо проявить терпение», — рассказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Рост цен также снижает зарплаты граждан в реальном выражении. По данным Министерства труда США, с пересчетом на инфляцию американцы зарабатывают в среднем на 0,9 процента в час меньше, чем годом ранее. Потребительский спрос, тем не менее, остается высоким, опережая показатели других стран. Власти ожидают, что общий рост экономики составит 7,1 процента, а инфляция достигнет самого высокого уровня с 1980-х годов.

Кризис предложения представляет собой политический риск для президента США Джо Байдена. Республиканцы воспользовались возможным дефицитом товаров перед Рождеством и заявили, что экономическая политика главы государства способствует высокой инфляции. За счет недовольства граждан ростом цен республиканцы рассчитывают помешать попытке демократов принять пакет расходов на 3,5 триллиона долларов.

Дефицит продуктов перед новогодними праздниками прогнозируют и в Великобритании. Логистические проблемы в Соединенном Королевстве усугубила рекордная нехватка рабочей силы. Чтобы обеспечить себя товарами перед Рождеством, британцы начали панически скупать продукты, что привело к пустым полкам в супермаркетах.