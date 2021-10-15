Девушка-боец Bellator восхитила фанатов фото в обтягивающих лосинах

Девушка-боец Bellator опубликовала фотографию в лосинах и восхитила подписчиков

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда опубликовала новую фотографию. Снимок доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Спортсменка выложила фото в обтягивающих лосинах и получила десятки восторженных комментариев. «Ты такая горячая!», — написала пользователь с ником alyssagallo28. «Можно пригласить тебя на свидание», — поинтересовался

realizbak93. «Великолепная девушка», — добавила pauligruszczyk.

22-летняя Лореда провела четыре боя на профессиональном уровне. На ее счету три победы и одно поражение.

Американская спортсменка считается одним из секс-символов промоушена. Лореда часто выкладывает в соцсети откровенные фотографии. У девушки-бойца более 823 тысяч подписчиков, каждый снимок получает сотни восторженных комментариев.