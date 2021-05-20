Девушка-боец Bellator снялась у джакузи в бикини

Голландская девушка-боец смешанного стиля (MMA) и кикбоксерша Дениз Кильхольц снялась в бикини у джакузи. Фото доступно в Instagram спортсменки.

32-летняя Кильхольц предстала перед фанатами в черном купальнике. Спортсменка известна по выступлении в американском промоушене Bellator.

Фото опубликовано @missdynamite

В MMA на счету голландки шесть побед при двух поражениях. В кикбоксинге она одержала 47 побед и потерпела три поражения. Кильхольц — обладательница черного пояса по дзюдо.

15 мая другая девушка-боец из Bellator Валери Лореда опубликовала откровенный снимок в социальных сетях. Американка также предстала перед фанатами в бикини.