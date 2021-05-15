Девушка-боец Bellator восхитила фанатов снимками в бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда восхитила фанатов серией снимков в бикини. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

За сутки публикация набрала почти 90 тысяч лайков. Лореда попозировала возле бассейна в купальнике.

Фото опубликовано @valerieloureda

Также американка на своей странице анонсировала следующий бой под эгидой Bellator. Соперницей 22-летней Лореды станет Ханна Гай. Схватка состоится в рамках турнира 21 мая.

Лореда известна публикацией откровенных снимков. При этом она остается непобежденной в клетке. На ее счету три победы в трех поединках в MMA. Два из них она завершила досрочно. В MMA Лореда перешла из тхэквондо.