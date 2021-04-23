Девушка-боец MMA прошлась в обтягивающем платье и восхитила фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда восхитила фанатов походкой в обтягивающем платье. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

22-летняя американка предстала перед подписчиками в коротком обтягивающем платье. Она показала видео, где входит в клетку. Публикация набрала более 83 тысяч лайков.

Фото опубликовано @valerieloureda

Лореда регулярно публикует откровенные фото и видео. В частности, в марте американка опубликовала фотографию в полупрозрачных легинсах.

Боец, выступающая в Bellator, становилась объектом критики из-за манеры ведения социальных сетей. Так, перед поединком с Лоредой другая спортсменка Тара Графф назвала ее «всего лишь Instagram моделью». В том бою Лореда одержала победу нокаутом.

Лореда не знает поражений в MMA. На ее счету три победы в трех поединках.