Девушка-боец MMA снялась в бикини и сапогах и восхитила бывшего чемпиона UFC

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда снова опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Лореда снялась в бикини и сапогах. Она выложила в сеть галерею из двух снимков. За сутки пост набрал более 141 тысячи лайков. Также на публикацию обратил внимание американец Тайрон Вудли, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Фото опубликовано @valerieloureda

«Интернет после такого не будет прежним», — выразил восхищение бывший чемпион UFC.

Лореда регулярно публикует откровенные фото. В частности, 3 февраля американка разместила пост, где позирует на яхте. Подобный стиль ведения социальных сетей вызывает неоднозначную реакцию у коллег девушки-бойца. Например, ее последняя соперница Тара Графф назвала спортсменку всего лишь Instagram-моделью. В их поединке, прошедшем в августе 2020-го, Лореда одержала победу техническим нокаутом.

Всего в активе Лореды три победы в трех поединках.