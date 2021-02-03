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Девушка-боец MMA снялась в бикини на яхте

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Фото: @valerieloureda

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда снялась в бикини на яхте. Публикация доступна в Instagram.

Спортсменка снова поделилась откровенным фото. Менее чем за сутки пост набрал более 82 тысяч лайков. На изображении Лореда лежит в бикини вместе с еще одной девушкой.

Фото опубликовано @valerieloureda

2 февраля боец также поделилась снимком в социальных сетях. На этот раз спортсменка позировала возле бассейна.

Лореда неоднократно публиковала откровенные фото, что вызывало критику в том числе и со стороны других девушек-бойцов. Ее последняя соперница Тара Графф назвала спортсменку всего лишь Instagram-моделью. В их поединке, прошедшем в августе 2020-го, Лореда одержала победу техническим нокаутом.

Американка известна по выступлениям в Bellator. Боец не знает поражений. На ее счету три победы в трех поединках, две из них — нокаутом.

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