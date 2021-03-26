Девушка-боец MMA снялась в полупрозрачных леггинсах

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда снялась в полупрозрачных леггинсах. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

22-летняя американка опубликовала четыре откровенных фото. «Ядовитая», — написала она в описании к посту. За два часа публикация набрала более 61 тысячи лайков.

Фото опубликовано @valerieloureda

Лореда известна публикациями подобного характера. В частности, в феврале она снялась в бикини на яхте.

Американка не раз сталкивалась с критикой из-за ее публикаций в Instagram со стороны коллег. Ее последняя соперница Тара Графф назвала Лореду «всего лишь Instagram-моделью». В их бою, прошедшем в августе 2020-го, Лореда нокаутировала соперницу.

Лореда выступает в Bellator. На ее счету три победы в трех поединках, две из них — нокаутом.