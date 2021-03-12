Фото девушки-бойца MMA в прозрачном наряде вызвали вопросы у фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда опубликовала откровенные фотографии в Instagram, чем вызвала вопросы у пользователей сети.

Лореда попозировала в прозрачном топе и лосинах на балконе. В комментариях некоторые пользователи посчитали, что спортсменка воплощает собой не здоровый образ жизни, а вульгарность и безвкусицу. «В таких нарядах тебя не будут уважать мужчины», «Такие наряды созданы, чтобы позировать в них для Onlyfans?» — писали фанаты.

Лореда регулярно публикует откровенные фото. В частности, 3 февраля американка разместила пост, где позирует на яхте. Подобный стиль ведения социальных сетей вызывает неоднозначную реакцию у коллег спортсменки. Последняя соперница Тара Графф назвала ее Instagram-моделью, а не бойцом. В их поединке, прошедшем в августе 2020-го, Лореда одержала победу техническим нокаутом.

Всего в активе Лореды три победы в трех поединках.