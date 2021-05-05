Девушка-боец MMA показала фото в откровенном платье

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лоуреда снялась в откровенном платье. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.
22-летняя американка опубликовала серию снимков, где она предстала перед фанатами в открытом платье. Таким образом Лореда приняла участие в продвижении бренда Pretty Little Things.
Лореда регулярно публикует откровенные фото и видео. В частности, 23 апреля восхитила фанатов походкой в обтягивающем платье.
Американка выступает в Bellator. В своем последнем поединке она нокаутировала соотечественницу Тару Графф. Перед боем последняя назвала Лореду «всего лишь Instagram-моделью».
На счету Лореды три победы в трех поединках.