На Украине утвердили стратегию информационной безопасности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил стратегию информационной безопасности страны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что мы находимся в сложной ситуации, которая касается агрессии РФ и она не только есть на фронте, но есть и на информационном фронте, они используют СМИ для влияния на нашу страну и наших людей», — заявил он. Данилов не уточнил о том, какие положения содержаться в этой стратегии.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ определяет основные направления внешней политики страны. Среди них — обеспечение ее суверенитета и территориальной целостности, курс на членство в Европейском союзе (ЕС) и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.

