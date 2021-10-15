У берегов Испании обнаружили тела четырех человек

В районе Кадиса у южных берегов Испании обнаружили тела четырех мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу спасения на море.

По информации службы, недалеко от места обнаружения трупов перевернулась деревянная лодка с нелегальными мигрантами. Перевернутое судно обнаружил проходящий мимо корабль. На борту лодки находилось 28 человек. Троих из них удалось найти живыми, еще 21 числятся пропавшими без вести.

14 октября сообщалось, что во время патрулирования на белорусско-польской границе полиция Польши обнаружила труп мужчины. По косвенным признакам сделали вывод, что он покинул территорию Белоруссии и пытался попасть в Европу. Это уже пятый случай гибели мигранта на польско-белорусской границе за последние несколько недель.