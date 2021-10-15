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Европа приготовилась к торговой войне с Великобританией

Страны ЕС потребовали разработать план на случай торговой войны с Великобританией
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Фото: Yves Herman / Reuters

Представители Франции, Германии, Нидерландов, Испании и Италии встретились с заместителем главы Европейской комиссии Марошем Шефчовичем, курирующим переговоры по Брекситу, и потребовали разработать план на случай возможной торговой войны с Соединенным Королевством, пишет Financial Times.

Такое развитие событий возможно, если Великобритания выполнит свою угрозу и приостановит действие соглашения, регулирующего торговлю с Северной Ирландией, которая осталась частью таможенной территории Евросоюза даже после Брексита. Протокол привел к разногласиям между Брюсселем и Лондоном, и Великобритания заявила о готовности существенно изменить договоренности.

ЕС хочет быть готовым к возможному расторжению североирландского соглашения. Шефчович, в свою очередь, предложил внести изменения в протокол, включая отмену многих проверок продуктов питания, направляемых из Великобритании в Северную Ирландию. Страны-участницы ЕС опасаются, что Великобритания отвергнет это предложение, потребовав кардинальных изменений соглашения или его отмены.

Источник Financial Times в дипломатических кругах утверждает, что у Евросоюза есть «широкая палитра вариантов ответного удара», к примеру, в сфере энергетики. По кабелям и трубопроводам из Европы обеспечиваются до 10 процентов поставок электроэнергии и 12 процентов поставок газа в Соединенное Королевство. Крайней мерой станет расторжение торгового соглашения, предусматривающего беспошлинную торговлю между ЕС и Великобританией.

После Brexit Северная Ирландия как административно-территориальная единица Великобритании покинула ЕС, однако осталась частью его таможенной территории. Это позволило избежать появления границы между Северной Ирландией и соседним суверенным государством Ирландия, что важно для политической стабильности. Однако североирландский протокол предписывает таможенные и регуляторные проверки товаров, идущих из Великобритании в Северную Ирландию, что создает нагрузку на бизнес и ослабляет связь острова с остальной частью страны.

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